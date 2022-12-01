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مجتمع

صندوق التقاعد يستثمر 83 مليار درهم

منذ دقيقة واحدة
استثمر الصندوق المغربي للتقاعد أزيد من 83 مليار درهم من احتياطاته في الأسواق المالية نهاية 2021، وهي الآلية التي مكنته من تمويل أنظمة المعاشات المدنية. كما مكنت العمليات المتعلقة بالتمويلات المبتكرة من دعم المردودية المنشودة للرصيد الاحتياطي. وأكد تقرير للصندوق أن السنة الماضية تميزت بحصيلة إيجابية رغمأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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