حوادث
اعتـراض مـارة يسقـط جانحـا بالناظـور
تمكنت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان بإقليم الناظور، بتنسيق مع السلطات المحلية وبتعاون مع مواطنين، أخيرا، من وضع حد لأفعال إجرامية، كان بطلها شخص يتحدر من المنطقة ذاتها، يعترض سبيل المارة ويسلب ممتلكاتهم، بعدما تم إيقافه. وأفاد مصدر مطلع، أن الموقوف البالغ من العمر 24 عاما، كانأكمل القراءة »
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