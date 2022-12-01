ملف الصباح
“كعكة” جمعيات
لوبي يستولي على ملاعب و يجني مبالغ كبيرة هدد “فاعلون” في هيآت للمجتمع المدني بمقاطعات بالبيضاء باقتحام مشاريع جديدة لملاعب القرب بالقوة، والاستيلاء عليها، معتبرين ذلك حقا مشروعا، لأنها شيدت فوق عقارات وسط أحيائهم السكنية. وجند “ناشطون” في قطاع كراء أرضيات الملاعب كل الوسائل لمنع مسؤولين بالمقاطعاتأكمل القراءة »
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