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ملف الصباح

“كعكة” جمعيات

منذ دقيقتين
لوبي يستولي على ملاعب و يجني مبالغ كبيرة هدد “فاعلون” في هيآت للمجتمع المدني بمقاطعات بالبيضاء باقتحام مشاريع جديدة لملاعب القرب بالقوة، والاستيلاء عليها، معتبرين ذلك حقا مشروعا، لأنها شيدت فوق عقارات وسط أحيائهم السكنية. وجند “ناشطون” في قطاع كراء أرضيات الملاعب كل الوسائل لمنع مسؤولين بالمقاطعاتأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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