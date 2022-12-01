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ملف الصباح

فوضى وتسيب في التدبير

منذ دقيقتين
متطفلون يسيطرون على ملاعب تفتقد للعشب الاصطناعي والمستودعات والماء أحدث المجلس الجماعي للجديدة في السنوات القليلة الماضية ملاعب للقرب بمختلف الأحياء، قصد تقريب الممارسة الرياضية من المواطنين والشباب على الخصوص، لإحداث فضاءات تشغلهم عن الانزلاق نحو آفة الانحراف. وأقام المجلس ذاته فضاءات لممارسة مختلف الأنواع الرياضية (كرةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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