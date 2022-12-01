حوادث
ليلى غفران أمام المحكمة
تواجه تهمة التشهير بمحاميها بعدما اتهمته بسرقة خاتم ألماس أمرت النيابة العامة بمصر، إحالة الفنانة المغربية ليلى غفران، على المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ووجهت إليها تهم السب والقذف والتشهير بمحاميها السابق، بسبب خاتم ألماس. وانطلقت، أمس (الأربعاء)، أولى جلسات محاكمة المغنية، لتنظر المحكمة في التهم التي وجهها إليهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا