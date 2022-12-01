حوادث
قتل خاله وأحرقه في جلسة خمرية
أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالصويرة، أخيرا، متهما متورطا في جريمة قتل هزت منطقة الكريمات، بعد أن قتل خاله وأحرق جثته. وذكرت مصادر متطابقة لـ “الصباح”، أن عملية إيقاف الجاني تمت بتنسيق مع مصالح المركز الترابي للدرك بالحنشان، بعد اكتشاف بقايا جثة قريبه محروقة ومرمية فيأكمل القراءة »
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