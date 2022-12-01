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افتتاحية

نصر أو نصر

منذ 33 ثانية
خطوة واحدة، ونلتحق بالكبار في دور الثمن. نقطة واحدة، تفصلنا عن كتابة التاريخ مجددا، كما كتبناه بمداد من فخر في مونديال 1986، حين هز المنتخب المغربي شباك منتخب البرتغال العتيد بثلاثة أهداف لواحد، وانتقلنا إلى الدور الموالي، وكنا أول فريق عربي يحقق ذلك الإنجاز المبهر. مقابلة واحدةأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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