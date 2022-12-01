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أخنوش: المغرب دولة “الشرفاء والبركة”

منذ دقيقة واحدة
أخنوش‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين‭  (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
أعرب عن أمله في تخفيض أسعار المحروقات ومحاربة المضاربين رفض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الصورة السوداوية القاتمة التي رسمها بعض المتدخلين من الفرق البرلمانية بالمعارضة، أثناء مناقشة السياسة العامة لدور الحوار الاجتماعي في تحقيق التنمية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بمجلس المستشارين. ودعا رئيس الحكومة، البرلمانيين خاصة النقابيينأكمل القراءة »

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