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ضرب المجانية
جمعيات تستغل هفوات قانونية لجني أرباح مالية وعد عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، تحت قبة البرلمان، بإصلاح أعطاب ملاعب القرب، التي زاغت عن أهدافها وأصبحت وسيلة للاغتناء واستغلال الهفوات القانونية من أجل جعلها مطية لبعض الجمعيات. رحل الفردوس عن الوزارة، دون تحقيق وعوده، وبقيت الملاعبأكمل القراءة »
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