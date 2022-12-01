مجتمع
رجال التعليم يقاطعون دورات التكوين بخريبكة
قاطع رجال ونساء التعليم بإقليم خريبكة، الدورة التكوينية للأطر التربوية، احتجاجا على الظروف العامة، التي واكبت يوم الافتتاح، بمدرسة المسيرة بخريبكة، إذ وصفت بالفضيحة الكبرى، التي تسائل المسؤولين عن تدبير الشأن التربوي والمالي بمديرية التعليم بالإقليم. وأكد المحتجون، في عريضة ، توصلت ” الصباح ” بنسخة منها،أكمل القراءة »
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