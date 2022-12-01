المحطة الطرقية بالرباط… الأيقونة جمعت بين الأصالة والمعاصرة ونظام معلوماتي متكامل لنقل 10 آلاف مسافر يوميا تعزز المشهد الطرقي بالرباط، بتدشين المحطة الطرقية الجديدة، من قبل الملك محمد السادس، ضمن استراتيجية إعادة تهيئة المدخل الجنوبي لعاصمة المملكة، وإعادة الاعتبار إلى القطاع، الذي عرف الكثير من الإكراهات فيأكمل القراءة »
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