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حرق طفلة يورط زوجة أبيها
اهتز دوار أكيسل بتراب جماعة أباينو إقليم كلميم، مساء أول أمس (الثلاثاء)، على وقع اعتداء وحشي تعرضت له طفلة بعد إضرام النار في جسدها الصغير، على يد زوجة أبيها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الضحية القاصر البالغة من العمر 13 سنة، تم كيها بالنار في أنحاء متفرقة منأكمل القراءة »
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