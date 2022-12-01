ملف الصباح
ملاعـب القـرب… فضـاءات الريـع
زاغت عن أهدافها النبيلة وتحولت إلى مشاريع تدر الربح على أصحابها وتكرس الفوارق الاجتماعية في الوقت الذي كان الرهان عليها من أجل تشجيع الممارسة الرياضية وتقريبها من الشباب والمراهقين، لتساهم في إبعادهم عن الجريمة والمخدرات والفكر “الداعشي”، حادت ملاعب القرب، في العديد من المدن، عن أهدافها النبيلةأكمل القراءة »
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