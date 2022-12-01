ملف الصباح
منشآت بنكهة سياسية
مستشارون يحتكرون تدشينها واستغلالها في الدعاية لأنفسهم والحصول على أصوات مع اقتراب كل استحقاق انتخابي تنبت في العديد من المدن ظاهرة لجوء البعض لتدشين مجموعة من ملاعب القرب المعشوشبة، مستغلين سباق المسافات الأخيرة للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها. ويختار هؤلاء المنتخبون الأشهر الأخيرة لاستغلالها في الدعاية للوائحأكمل القراءة »
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