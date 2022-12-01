ملف الصباح
جدل بالبرلمان دون حلول
نواب وصفوا الوضع بـ”العبث” وطالبوا الوزارة بالتدخل دون نتيجة وصلت إشكالية ريع ملاعب القرب في المغرب، أكثر من مرة إلى البرلمان، غير أن الأمر ظل حبيس أسئلة البرلمانيين وأجوبة الوزراء، دون الخروج بحلول عملية، لإنهاء هذا التسيب، الذي انتقده نواب ومستشارون طيلة الفترة الماضية. ووصف برلمانيون فيأكمل القراءة »
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