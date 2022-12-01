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ملف الصباح

جدل بالبرلمان دون حلول 

منذ دقيقة واحدة
Newly appointed Moroccan Prime Minister Saad-Eddine El Othmani delivers a speech at the Parliament in Rabbat on April 19, 2017 during as he presents the government's program during a joint public meeting. / AFP PHOTO / FADEL SENNA
نواب وصفوا الوضع بـ”العبث” وطالبوا الوزارة بالتدخل دون نتيجة وصلت إشكالية ريع ملاعب القرب في المغرب، أكثر من مرة إلى البرلمان، غير أن الأمر ظل حبيس أسئلة البرلمانيين وأجوبة الوزراء، دون الخروج بحلول عملية، لإنهاء هذا التسيب، الذي انتقده نواب ومستشارون طيلة الفترة الماضية. ووصف برلمانيون فيأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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