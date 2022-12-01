مجتمع
دفعة جديدة لتنمية الزعفران بتالوين
أولت إستراتيجية الجيل الأخضر أهمية كبرى لتنمية سلسلة الزعفران بمنطقة تالوين، التي تمتد فيها هذه الزراعة على أكثر من 1160 هكتارا، ويقدر الإنتاج السنوي بها بـ 4 أطنان، ويسعى المخطط إلى رفع الإنتاج إلى 6.5 أطنان في أفق 2030. وحرصا منها على تثمين هذه السلسلة، نظمت وزارةأكمل القراءة »
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