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الأسود يحبسون الأنفاس
الركراكي: اللاعبون مستعدون للموت في الميدان من أجل ضمان التأهل يحبس المغاربة، اليوم (الخميس)، أنفاسهم، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الكندي، في الرابعة بالتوقيت المغربي، لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس العالم، بملعب الثمامة. وباتت حظوظ المنتخب وافرة لبلوغ ثمن نهاية المسابقة العالمية، بعدأكمل القراءة »
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