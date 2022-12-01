حوادث
سقوط مروج كوكايين بخريبكة
الموقوف اعترف ببيع لفافات المخدرات الصلبة لزبنائه مدليا بهوية مزوده الرئيسي أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع متهم بترويج واستهلاك المخدرات الصلبة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، ووضعه بالسجن المحلي للمدينة، وإحالته في حالة اعتقال، على الغرفة الجنحية التلبسية، للبت في القضية خلال جلستهاأكمل القراءة »
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