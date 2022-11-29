مؤدب: الحذر والانضباط سلاح الركراكي أمام كندا

قال سمير مؤدب، مدرب وطني بقطر القطري، إن وليد الركراكي سيتعامل مع مباراة كندا، بعد غد (الخميس)، حسب ظروفها وتفاصيلها الصغيرة.

وأضاف مؤدب في تصريح لـ”الصباح” أن ذكاء الركراكي يكمن في التعامل الجيد مع كل مباراة على حدة، قبل أن يضيف “أعتقد أن مباراة كندا لن تكون سهلة، أولا لقوته وتوفره على لاعبين جيدين، وثانيا، لأن المنافس ليس لديه ما يخسره، وبالتالي سيكون متحررا من الناحية النفسية، وسيلعب بأريحية بكل تأكيد”.

ودعا المدرب الوطني أن المنتخب الوطني مطالب بالحفاظ على النسق التكتيكي والإيقاع، الذي أظهره في مباراة بلجيكا، مشيرا إلى أن اللاعبين سيكونون على أتم الاستعداد، بما أن المنتخب سيكون مكتمل الصفوف.

وزاد “نرفع القبعة للجمهور المغربي، الذي يؤازر الأسود بكثافة، وسيكون حضورهم مؤثرا أمام كندا. لقد أثبت هذا الجمهور شغفا بالكرة وحبا كبيرا للقميص الوطني”.

(ع.ك) قطر