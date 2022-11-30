الرياضة
المونديال يرفع أسهم أمرابط
«لاغازيتا» تؤكد عدم قدرة فيورنتينا على المحافظة عليه ارتفعت أسهم الدولي المغربي سفيان أمرابط، بعد الوجه اللافت الذي ظهر به في المباراتين الأوليين للأسود في مونديال قطر 2022. واستبعدت صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، أن ينجح فيورنتينا في المحافظة على لاعب وسط ميدانه في الانتقالات الشتوية، بالنظر إلى قيمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا