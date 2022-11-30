الرياضة
رونار: كنت واثقا من تألق المغرب
هنأ الفرنسي هيرفي رونار، المدرب الأسبق للأسود، والحالي للسعودية، المنتخب الوطني على فوزه على بلجيكا بهدفين لصفر، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات. وكتب رونار على حسابه على “أنستغرام”، “كنت واثقا من تألق زملاء زياش، ومتأكدا من أنهم سيحدثون المفاجأة أمام منتخب كبير بقيمة بلجيكا”. وتابع رونارأكمل القراءة »
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