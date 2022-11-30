الرياضة
رقم عربي جديد للمنتخب
بات الأسود أكثر المنتخبات العربية تسجيلا بالمونديال، بعد الهدفين في مرمى بلجيكا. ويعد الأسود أكثر منتخب عربي تسجيلا في المونديال ب16 هدفا، بعد السعودية وتونس والجزائر ب13. كما أن المباراة أمام بلجيكا كانت الرقم 18 في تاريخ المنتخب الوطني بكؤوس العالم، ويتساوى في ذلك مع السعودية، علماأكمل القراءة »
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