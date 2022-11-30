الرياضة
دروغبا: الأسود مصدر إلهام للأفارقة
عبر النجم الإيفواري السابق ديديي دروغبا عن سعادته بتحقيق الأسود لأول فوز إفريقي في مونديال قطر. وهنأ النجم الإيفواري على «توتير» الأسود، بعد فوزهم على منتخب كبير بقيمة بلجيكا، وكتب” يالها من مباراة أكد خلالها المغاربة أنهم قادرون على تحقيق المعجزات”. وتابع دروغبا «ما حققه الأسود يعدأكمل القراءة »
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