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وطنية

مهنيو‭ ‬الصيد‭ ‬يشلون‭ ‬الموانئ‭ ‬

منذ 13 ثانية
تستمر‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬القلاقل،‭ ‬فرغم‭ ‬ملايير‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬وزعت‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تغط‭ ‬على‭ ‬مطلب‭ ‬تسقيف‭ ‬السعر،‭ ‬فبعد‭ ‬مهنيي‭ ‬النقل،‭ ‬انضم‭ ‬مهنيو‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬إلى‭ ‬قافلة‭ ‬الغاضبين،‭ ‬بسبب‭ ‬أسعار‭ ‬البنزين،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬القطاعات‭ ‬استهلاكا‭ ‬له،‭ ‬إذ‭ ‬قرروا‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬يدخلوا‭ ‬للصيد‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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