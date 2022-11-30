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وطنية

رفاق‭ ‬الزاير‭ ‬ينتفضون‭ ‬ضد‭ ‬تعثر‭ ‬الحوار

منذ 6 ثواني
انتفض‭ ‬رفاق‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬الزاير،‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل،‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬أسموه‭ “‬التعثر‭ ‬والانحباس،‭ ‬الذي‭ ‬عرفه‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شتنبر‭ ‬الماضي‭”.‬ وحمل‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركزية‭ ‬العمالية،‭ ‬الحكومة‭ ‬مسؤولية‭ ‬تنصلها‭ ‬من‭ ‬التزاماتها‭ ‬المتضمنة‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحسين‭ ‬الدخل،‭ ‬وآليات‭ ‬مأسسة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي،‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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