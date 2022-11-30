وطنية
رفاق الزاير ينتفضون ضد تعثر الحوار
انتفض رفاق عبد القادر الزاير، في المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد ما أسموه “التعثر والانحباس، الذي عرفه الحوار الاجتماعي في دورة شتنبر الماضي”. وحمل المكتب التنفيذي للمركزية العمالية، الحكومة مسؤولية تنصلها من التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل الماضي، المتعلقة بتحسين الدخل، وآليات مأسسة الحوار الاجتماعي،أكمل القراءة »
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