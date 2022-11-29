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محامون ينتصرون للمصلحة العامة

منذ 42 ثانية
كوثر جلال وجهاد أكرام شكلا صوتا مسموعا للرافضين لخطوات شل المحاكم من بين المحامين الذين قرروا الخروج للحديث بصوت عال لإعلان رفضهم لقرار مقاطعة الجلسات والتوقف عن العمل وتنبيه زملائهم بالتراجع عن خطوات لن تؤدي إلا إلى النفق المسدود، المحامية كوثر جلال عضو مجلس هيأة المحامين بالبيضاءأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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