مجتمع
4 آلاف درهم لمربي فحول الأبقار
تقرر تخصيص منحة بقيمة 4 آلاف درهم عن كل رأس من فحول الأبقار من الأصناف الأصيلة المختارة المزدادة بالمغرب. وصدر قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماء والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية يحدد شروط الاستفادة ومدة صرف الدعم لفائدة مربي هذاأكمل القراءة »
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