الأولى
اعتقال 11 “مخازني”
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بالرباط، بإيداع 11 «مخازني»، رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي العرجات 1 بجماعة السهول، أخيرا، قصد محاكمتهم بجريمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، وترتيب الإجراءات الزجرية في حقهم. وأفاد مصدر “الصباح” أن أفراد القوات المساعدة الذين كانوا يشتغلون بالناظور وزايو ومراكزأكمل القراءة »
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