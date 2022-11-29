أسواق
انخفاض حجم الرواج المينائي
إعداد: نورا الفواري سجل تراجعا في أكتوبر الماضي بنسبة 1.9 في المائة والجرف الأصفر يحتل الصدارة في حصة الحركة بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 74.03 مليون طن عند متم أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 1.9 في المائة، مقارنةأكمل القراءة »
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