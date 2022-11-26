ملف الصباح
مدونة الأسرة… اختلالات في التطبيق
الملك محمد السادس وضع خطوطا لا يمكن تجاوزها في مراجعة بعض بنودها لخص الملك محمد السادس في خطابه لمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، السياق الذي أدى إلى مراجعة مدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة على اعتمادها هو أن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمامأكمل القراءة »
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