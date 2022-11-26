حوادث
الحبس لمروجي شهب اصطناعية بفاس
وزعت ابتدائية فاس 16 شهرا بتفاوت على 4 شباب مودعين في سجن بوركايز بعد اعتقالهم لحيازتهم شهبا ومفرقعات اصطناعية يتاجرون فيها ويبيعونها لجمهور كرة القدم لاستعمالها في مدرجات الملاعب، رغم أنها ممنوعة وتتسبب في أداء الفرق عقوبات مالية في حال استعمالها. وأدانت اثنين منهم ب5 أشهر حبساأكمل القراءة »
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