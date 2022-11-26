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“بيبسي، أين طائرتي؟” على “نتفليكس”
بثت منصة “نتفليكس”، في الآونة الأخيرة، المسلسل الوثائقي “بيبسي، أين طائرتي؟” (?Pepsi, Where’s My Jet)، عنوان مقتبس من فيلم كوميدي شهير صدر في 2000، من بطولة آشتون كوتشر وشون ويليام سكوت. وتنطلق السلسلة الوثائقية، منذ بداية التسعينات، ففي أوج حرب الإعلانات بين بيبسي وكوكاكولا، كان جون لينورد،أكمل القراءة »
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