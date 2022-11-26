وطنية
بايتاس يرد على ماكرون
الأزمة مشتعلة بين باريس والرباط والجزائر تؤججها في انتظار لقاء الحسم رفض المغرب المبررات الواهية التي أطلقتها فرنسا، بخصوص التشديد في منح التأشيرات للمغاربة. واتضح من الرد الأخير الصادر عن الرئيس الفرنسي، على هامش القمة الفرنكوفونية بتونس أن هناك أزمة مشتعلة ستزيد الأمور تعقيدا بين باريس والرباط.أكمل القراءة »
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