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شعبان في “بابا المجال” يبدأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد “بابا المجال” من بطولة النجم مصطفى شعبان، في الأول من دجنبر المقبل. و”بابا المجال” من بطولة ياسمين رئيس، وسوسن بدر، وباسم سمرة، وجومانة مراد، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسماأكمل القراءة »
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