الرياضة
لوكاكو جاهز لمواجهة الأسود
ألمح روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، إلى إمكانية مشاركة المهاجم روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، في مباراة المنتخب الوطني، المقررة غدا (الأحد). وأكد المدرب الإسباني، في تصريحات صحافية، تحسن الحالة الصحية للوكاكو بشكل سريع، خلافا للتقارير الطبية السابقة. وقال “حالته الصحية تطورت بشكل إيجابي، وقد يكونأكمل القراءة »
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