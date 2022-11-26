الرياضة
جيد حكما لـ “فار” هولندا والإكوادور
أسندت إلى المغربي رضوان جيد مهمة قيادة مباراة هولندا والإكوادور من غرفة تقنية الحكم المساعد “فار”، أمس (الجمعة). وكان جيد، الذي تولى المهمة نفسها في مباراة أمريكا وويلز، ضمن طاقم التحكيم المتكون من الأسترالي شون إيفانس بمساعدة فيكتور بشام حكما لتقنية التسلل بمساعدة السنغافوري محمد بن جهاري.أكمل القراءة »
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