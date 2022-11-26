وطنية
حلول بديلة للشباب والرياضة
رفعت أطر الشباب والرياضة بجهة سوس ماسة نداء استغاثة إلى الجهات الوصية للمشاركة في تقريب وجهات النظر والعمل المشترك بين الموظف والإدارة من جهة، وبين الإدارة والنقابة من جهة أخرى، مقترحة مسودة شاملة تخص النهوض بالأوضاع والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات القطاع. وعقدت الكتابة الوطنيةأكمل القراءة »
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