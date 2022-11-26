ربورتاج
سطات… عاصمة الشاوية المنسية
الصحة تحتضر والاستثمار يتراجع والرياضة في غرفة الإنعاش والسلطة شاردة تعيش مدينة سطات وضعية صعبة، وأضحت عاصمة الشاوية تعرف مشاكل كثيرة في المجال الصحي والبيئي، ووضع المسؤولون شبه “استقالة جماعية” لإعادة الاعتبار لمدينة شكلت في زمن مضى قطبا للاستثمار والرياضة والتحصيل الجامعي، لكن واقعها الحالي يجعل الزائرأكمل القراءة »
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