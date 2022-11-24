رقص وغناء بعد التعادل أمام كرواتيا

تواصلت الاحتفالات الجماهير المغربية إلى وقت متأخر من أول أمس الاربعاء، بعد التعادل أمام كرواتيا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المونديال.

وتجمهر أنصار الأسود بمركز “قطارة” مباشرة بعد مغادرة ملعب البيت في الخور، فيما فضل آخرون شاطئ الكورنيش وسوق “واقف”، للتغني بالمغرب والمنتخب ومغربية الصحراء.

وشاركت في الاحتفالات جماهير غفيرة، سواء مغاربة أو من جنسيات مختلفة، خصوصا من السعودية.

وحول المشجعون هدوء قطر إلى مهرجان الرقص والغناء والهتافات واستعمال منبهات السيارات، اختفاء بتعادل المنتخب الوطني أمام وسائل بطل نسخة مونديال قطر 2022.

(ع.ك)