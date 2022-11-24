بورصة البيضاء.. تداولات الافتتاح على وقع ارتفاع طفيف

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع ارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما بنسبة 0,08 إلى 10.860,48 نقطة.

وسجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,16 في المائة إلى 874,06 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي10″، ربحا بنسبة 0,28 في المائة ليستقر عند 821,26 نقطة.

على مستوى القيم سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (+5,62% / 126,85 درهما)، وموتانديس (+3,17% / 214,85 درهما)، وبنك إفريقيا (+2,42% / 169 درهما)، وديسواي (+1,74% / 695,8 درهما)، ودجى إنعاش الضحى (+0,9% / 6,69 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل فينيي بروسيت (-5,99%/ 130,25 درهما)، وأفريك أندوستري (-2,82% / 338 درهما)، وصوناسيد (-2,81% / 553 درهما)، وكولورادو (-1,45% / 44,3 درهما )، وإقامات دار السعادة (-1% / 19,8 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء بتسجيله ارتفاعا بنسبة 0,38 في المائة.

(ومع)