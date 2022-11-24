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“على وجه الدراري” بالنسبة إلي النفاق بين الزوجين أصبح ظاهرة خاصة في المجال الحضري. أعتقد أن النفاق بين الزوجين، ليس هدفا وإنما وسيلة يستعان بها للحفاظ على شمل الأسرة، لأنه إذا ما تشددت الزوجة أو الزوج في تعداد عيوب شريك العمر ومواجهته بصراحة بشكل يومي فإن الخصامأكمل القراءة »
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