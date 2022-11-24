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حوادث

حجز 10 كيلوغرامات من “الشيرا” ببني ملال

منذ دقيقتين
تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن بني ملال، أخيرا، من إيقاف مروج مخدرات، بعد ترصد خطواته ومباغتته في حالة تلبس. ويتعلق الأمر بأحد المطلوبين للعدالة، يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية، تورط في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات، وقضى عقوبة حبسية لم تنلأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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