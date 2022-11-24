حوادث
إيقاف “حراكة ” بطانطان
أحبطت المصالح الأمنية، عملية للهجرة غير الشرعية، وإيقاف 32 مرشحا، من ضمنهم ستة مغاربة و26 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشاطئ قريب من طانطان. وتم إجهاض هذه العملية بمنطقة الرميلة الساحلية التابعة للجماعة القروية الشبيكة، جنوب طانطان، ومكنت إجراءات التفتيش من حجز قارب مطاطي، ومحرك بحري،أكمل القراءة »
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