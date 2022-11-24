ملف الصباح
“عيـن العقـل”
شباب اعتبروه ضرورة للحفاظ على الأسر من التشتت وآخرون ربطوه بالكذب وطالبوا بمحاربته أجمع أغلب الأزواج الذين تم أخذ شهاداتهم من قبل “الصباح”، أن النفاق “شر لا بد منه” و”عين العقل” داخل الأسرة، لتجنب المشاكسات والمشاكل، التي قد تؤدي في ما بعد إلى الطلاق وانهيار الأسرة. واعتبرأكمل القراءة »
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