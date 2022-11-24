مجتمع
مطالب بالتحقيق في صفقات أنفاق
أثارت صفقات لبناء أنفاق، فازت بها شركة واحدة، بقيمة 40 مليارا، ضجة سياسية في الرباط وسلا وتمارة. وكشف مستشارو فدرالية اليسار بجماعات الرباط وسلا وتمارة، الملف المثير للجدل، وراسلوا المجلس الجهوي للحسابات، قصد فتح تحقيق وإجراء افتحاص لثماني صفقات أبرمتها شركة “الرباط الجهة للتهيئة” المكلفة بتنزيل برنامجأكمل القراءة »
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