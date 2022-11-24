مجتمع
قبائل لمحاميد تستنفر الداخلية
حج أعضاء 13 قبيلة من قبائل امحاميد الغزلان إلى الرباط، ، من أجل الوقوف في وجه مراسيم، صدرت في الجريدة الرسمية، تتعلق بالتحديد الإداري لعدد من العقارات، التي تستغلها القبائل المعنية، بعد عدم الاستجابة لمطالبها على المستوى الجهوي، خاصة أنها تعتبر العملية نوعا من السطو على أراضيها،أكمل القراءة »
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