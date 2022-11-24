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13 في المائة من المغاربة عانوا العنصرية
تعرضوا لها في الفضاء العمومي والمدرسة وأماكن العمل رغم أن المغرب بلد للتنوع الثقافي واللغوي والعرقي، ويخلو بشكل واضح من النزعات الطائفية والعقائدية، إلا أن جزءا من المغاربة لم يسلم من الأفعال العنصرية، إذ صرح 13 في المائة من المستجوبين، في استطلاع أجرته مؤسسة “سونيرجيا”، أنهم كانواأكمل القراءة »
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