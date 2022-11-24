مجتمع
مشاريع البنك الدولي تخضع للتفتيش
اقتحمت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي مازال منصبها شاغرا منذ رحيل الوالي السابق زينب العدوي، أسوار برامج ممولة من البنك الدولي، حددت في سبعة برامج، ووقفت على بعض الاختلالات، التي تحتاج إلى المساءلة القضائية. ومكنت مهام افتحاص البرامج الممولة من قبل البنك الدولي المسند إنجازها إلى المفتشيةأكمل القراءة »
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