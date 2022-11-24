حوادث
اعتقال مديرة مركزين لحماية الطفولة
قاضي التحقيق بمراكش قرر متابعتها بعد تورطها في اختلاس أموال عمومية أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع مديرة مركزي حماية الطفولة إناث وذكور بالمدينة الحمراء، سجن الاوداية، في انتظار التحقيق التفصيلي معها حول تورطها في أفعال إجرامية خطيرة، تتعلق بتدبيرها لشؤونأكمل القراءة »
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