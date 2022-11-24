حوادث
إيقاف زعماء شبكة للهجرة السرية
وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، حدا لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال التهجير السري عبر المسالك البحرية والاتجار في البشر بمنطقة الشمال، وأوقفت، أخيرا، ثلاثة أشخاص وهم في حالة تلبس بجناية تهجير عدد من الأشخاص الراغبين في العبور سرا نحو الضفة الأخرى. واكتشف أمر هذهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا